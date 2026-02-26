Гимнастки из Подольска стали призерами турнира «Зимняя симфония»

В Подольске прошел открытый турнир по художественной гимнастике в учебно-тренировочном центре Ледового дворца «Витязь» спортивного клуба «Формула первых». Соревнования собрали более 200 участниц из Москвы и Московской области.

Возраст участниц варьировался от пяти до 14 лет. В турнире приняли участие перспективные спортсменки из Бронниц, Павловского Посада, Раменского, Домодедова. Состязания проводятся регулярно и позволяют улучшать гимнасткам свои навыки.

Юные спортсменки из команды СК «Формула первых — Витязь» получили девять медалей, грамоты и ценные подарки на память. Золотые награды за первое место завоевали Милана Антипова, Ника Багаева и Виктория Шустрова. Серебряные — у Ники Петрищевой, Марии Собченко, Марии Бытиной и Элины Пайтян. Бронзовых медалей удостоены Наталья Цырульникова и Милана Коваленко.