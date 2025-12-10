Гимнастки из округа Пушкинский стали призерами областного турнира

Масштабные соревнования Московской области по художественной гимнастике «Гжельские узоры-2025» завершились в спортивном комплексе «Борисоглебский». Выдающие результаты показали воспитанницы спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» из округа Пушкинский.

Турнир собрал около 600 юных спортсменок из Москвы, Московской и Курской областей и других регионов. Гимнастки из Пушкинского под руководством тренеров Ирины Лятиной, Маргариты Сониной и Любови Свиридовой завоевали призовые места и вошли в число лучших участниц.

Милана Прокудина и Мария Андронова стали бронзовыми призерами в своих возрастных категориях. Дарья Шаталова и Анастасия Билюшова попали в пятерку сильнейших. София Ворст и Алиса Крецу вошли в топ-10 лучших по программе кандидатов в мастера спорта.

Выступление на «Гжельских узорах-2025» стало важным этапом в спортивной карьере воспитанниц «Динамо-Ивантеевка». Девочки получили ценный соревновательный опыт, который станет фундаментом для подготовки к новым турнирам в следующем году.