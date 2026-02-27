Гимнастки из округа Пушкинский победили на областном турнире

Соревнования по художественной гимнастике «Золотая лента SOLO» прошли 23 февраля в Дмитрове в парке «Экстрим». Участие в них приняли более 600 спортсменок из России, Белоруссии, Киргизии и Китая.

Участницы продемонстрировали мастерство, гибкость и артистизм. Конкуренция была довольно высокая.

Воспитанницы спортивного клуба «Динамо‑Ивантеевка» под руководством тренеров Андрющенко Е. С. и Шамиловой Н. Н. показали высокие результаты.

Первые места заняли Милана Полетаева (третий юношеский разряд), Агиля Зиятдинова и Варвара Холкина (первый юношеский разряд). Второе место у Амалии Зиятдиновой (первый спортивный разряд). Кандидат в мастера спорта Полина Бачилина стала третьей.

В топ-10 сильнейших гимнасток турнира вошли Анастасия Бородкина и Ева Курнявцева. Всего в соревнованиях участвовали спортсменки от пяти до 17 лет.