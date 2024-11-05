Гимнастки из Лобни выиграли пять золотых медалей на областном турнире

Лобненские спортсменки завоевали призовые места на турнире «Очарование осени». Девушки показали отличные результаты, завоевав пять золотых и две бронзовые медали.

В турнире Московской области по гимнастике приняли участие более 300 спортсменок — 38 команд. Лобню представили воспитанницы школы «Спорта».

Девушки завоевали пять золотых и две бронзовые медали, а также получили звания кандидатов и мастеров спорта.

Отметим, в Лобне уделяют внимание развитию спорта. В округе работают 20 бюджетных секций. Также развивается спортивная инфраструктура. Например, строится большой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Работы планируют завершить в 2025 году.

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