Гимнастки из Лобни стали призерами областного турнира

Областные соревнования по художественной гимнастике «Александра» прошли в Люберцах. Спортсменки из Лобни показали высокие результаты.

Воспитанницы спортивной школы «Академия спорта» завоевали серебряные медали в групповых упражнениях по программам кандидатов и мастеров спорта.

Девушки также выступили на всероссийских соревнованиях «Совершенство», проходивших в Москве. Спортсменки выполнили нормативы кандидата в мастера спорта, тем самым успешно справившись с поставленной тренерами Светланой Кузьминой и Екатериной Агальцовой задачей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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