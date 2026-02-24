Гимнастки из Лобни выиграли медали на областных соревнованиях

Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Воспитанницы лобненской спортивной школы «Академия спорта» успешно выступили на масштабном турнире Московской области по художественной гимнастике «Золотая лента». Соревнования, проходившие с 19 по 23 февраля в Дмитрове, собрали более 500 спортсменок из разных городов России, а также из Республики Беларусь и Китая.

Лобненские гимнастки показали высокий уровень подготовки и завоевали призовые места в различных возрастных категориях. Золотых медалей удостоились сразу три команды: гимнастки 2017 года рождения в первом юношеском разряде, спортсменки 2016 года в третьем разряде, а также команда кандидатов в мастера спорта 2011–2012 годов рождения.

Серебряные награды завоевала команда второго разряда 2015 года рождения, а также Анастасия Кашаева, выступавшая по программе мастеров спорта.

«Поздравляем наших талантливых гимнасток и их тренеров с отличным выступлением! Гордимся каждой», — отметили в спортивной школе.