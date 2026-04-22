Гимнастки из Лобни выиграли 3 золотые медали на областном турнире

С 17 по 19 апреля в Дмитровском городском округе прошло первенство по художественной гимнастике «Четыре Короны». В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменок из различных городов Подмосковья, включая Лобню.

Воспитанницы спортивной школы «Академия спорта» выступили в групповых упражнениях и показали лучший результат: заняли первые места во всех трех заявленных программах. Победу одержали программы первого и второго разрядов, а также программа кандидатов в мастера спорта.

Подготовили гимнасток тренеры Светлана Кузьмина и Екатерина Агальцова.

«Мы гордимся победой наших девчонок и будем дальше работать над тем, чтобы гимнастических достижений в Лобне было еще больше», — отметили наставники.

В Лобне этому виду спорта уделяется большое внимание: он входит в число самых популярных направлений в городе наряду с хоккеем, футболом, баскетболом, фехтованием и боевыми искусствами.