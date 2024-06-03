Гимнастки из Лобни выиграли 10 золотых медалей на областном турнире

Художественные гимнастки из Лобни завоевали 10 золотых медалей на открытом турнире, посвященном Дню защиты детей. В соревнованиях участвовали спортсменки из Москвы, Московской, Тверской, Ивановской и Тульской областей.

Гимнастки спортивной школы «Академия спорта» из Лобни выиграли на открытом турнире по художественной гимнастике 10 золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей. Нескольким спортсменкам вручили также значки первого спортивного разряда и зачетные классификационные книжки. В соревнованиях, посвященных Дню защиты детей, приняли участие девушки из Москвы, Московской, Тверской, Ивановской и Тульской областей.

Напомним, в Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Так, в конце прошлого года на территории спортивной школы «Академия спорта» открыта новая многофункциональная площадка.

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