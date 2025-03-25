Гимнастки из Лобни стали призерами всероссийских соревнований

Воспитанницы Центра эстетической гимнастики из Лобни приняли участие во всероссийских профильных соревнованиях. Они состоялись в центре Ирины Винер. Девушки из Подмосковья вошли в тройку лидеров на этом турнире.

Команда «Ника» из Лобни выступила на состязаниях по эстетической гимнастике «Надежда России». Девушки стали серебряными призерами в возрастной категории 12-14 лет.

Также гимнастки из команд «Аника», «Элис», «Алекса» и «Сириус» победили на турнире по эстетической гимнастике Primavera. Серебряными призерами стали команды «Адель» и «Магия».

Девушки тренируются под руководством заслуженных мастеров спорта, чемпионок мира и Европы Яны Сочуговой и Валерии Урюпиной.

Отметим, что развитию спорта в Лобне уделяют особое внимание. Сейчас в округе возводят физкультурно-оздоровительный центр с бассейном.