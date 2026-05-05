Гимнастки из Лобни стали призерами всероссийских соревнований

В Раменском 2 и 3 мая прошли всероссийские соревнования по эстетической гимнастике «Виктория». Воспитанницы центра «Вершина» из Лобни выиграли две золотые и одну серебряную медали.

Команда «Элис» в категории 10–12 лет стала абсолютным лидером в своей возрастной группе и получила золото. Команда «Магия» в категории 12–14 лет выиграла серебряные медали. Команда «Ника» стала чемпионкой среди юниорок 14–16 лет, также завоевав золото.

Подготовили спортсменок тренеры — заслуженные мастера спорта, чемпионки мира и Европы Яна Сочугова и Валерия Урюпина.

В Лобне уделяют большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. Здесь работают бюджетные и платные секции по разным направлениям: эстетическая гимнастика, футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, каратэ и хоккей. Успехи воспитанниц центра «Вершина» — еще одно подтверждение эффективности этой работы.