Гимнастки из Лобни стали призерами всероссийских соревнований

Спортсмены

Лобня

Всероссийские соревнования по эстетической гимнастике «Юные гимнастки» и первенство России завершились в Раменском. Лобню представляли воспитанницы центра эстетической гимнастики «Вершина», которые показали высокий уровень подготовки и завоевали серебряную и бронзовую медали.

В первенстве России среди спортсменок в возрасте 12-14 лет за награды боролись более 400 гимнасток из 29 субъектов Российской Федерации. Лобненская команда «Ника» заняла второе место.

Участницами всероссийских соревнований «Юные гимнастки» стали около 300 спортсменок, представляющих 37 команд из 26 регионов страны. Среди девочек в возрасте 10-12 лет команда из Лобни «Магия» стала бронзовым призером.

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Лобня

Гимнасток подготовили к соревнованиям заслуженные мастера спорта, чемпионки мира и Европы Яна Сочугова и Валерия Урюпина.