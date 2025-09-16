Гимнастки из Лобни стали призерами чемпионата Московской области

Чемпионат Подмосковья и фестиваль «Верь в себя» собрал сильнейшие команды региона. Блестящие результаты показали на соревнованиях воспитанницы центра эстетической гимнастики «Вершина» из Лобни.

В различных возрастных категориях представительницы Лобни завоевали 13 медалей разного достоинства.

На чемпионате Московской области серебряные награды выиграли лобненские команды «Алекса» (8-10 лет) и «Ника» (12-14 лет). Бронзовыми призерами стали «Элис» (8-10 лет), «Магия» (10-12 лет) и «Сириус» (12-14 лет).

Победу на фестивале «Верь в себя» одержали «Алекса» (8-10 лет) и «Ника» (12-14 лет). Вторые места заняли «Аника» (6-8 лет), «Элис» (8-10 лет), «Магия» (10-12 лет) и «Сириус» (12-14 лет). Бронзовые медали завоевали «Иллюзия» и «Эвелин» (8-10 лет),

Отметим, что гимнастки из Лобни постоянно участвуют в турнирах различного уровня и занимают призовые места.