Гимнастки из Лобни получили 8 наград на турнирах в Калининграде | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 19:59 Гимнастки из Лобни получили 8 наград на турнирах в Калининграде Пресс-служба администрации г. о. Лобня

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Воспитанницы Центра эстетической гимнастики из Лобни завоевали восемь комплектов наград на межрегиональных соревнованиях и турнире «Балтийская волна» в Калининграде. Спортсменки привезли домой семь золотых и одну серебряную медали.

В минувшие выходные в Калининграде проходили межрегиональные соревнования и турнир «Балтийская волна». Воспитанницы Центра эстетической гимнастики городского округа Лобня привезли домой восемь комплектов наград, семь из которых — высшей пробы.

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Золотыми медалистками стали девочки из команд «Алекса», «Эвелин», «Элис», «Магия», «Адель», «Ника» и «Дива». Команда «Иллюзия» завоевала серебряные награды.

Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Спортсменки занимаются под руководством заслуженных мастеров спорта, чемпионок мира и Европы Яны Сочуговой и Валерии Урюпиной.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Так, в прошлом году на Красной Поляне после масштабной реконструкции был открыт стадион «Труд».

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