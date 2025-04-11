Гимнастки из Лобни победили на соревнованиях в Петербурге

Соревнования по эстетической гимнастике «Алые паруса» проходили в Северной столице 5 и 6 апреля. В них участвовали команды из Москвы и Подмосковья, Вологды, Краснодара, Перми и Белоруссии.

Эстетическая гимнастика — молодой, но активно развивающийся в России вид спорта. В нем органично сочетаются художественная гимнастика, танец и акробатика.

Городской округ Лобня на турнире представляли команды Центра эстетической гимнастики. Спортсменки показали высокий уровень мастерства и завоевали четыре золотые медали в разных возрастных категориях. Победителями стали команды «Аника» (6-8 лет), «Элис» (8-10 лет), «Адель» (10-12 лет) и «Сириус» (12-14 лет).

Спортсменки занимаются в Центре эстетической гимнастики под руководством заслуженных мастеров спорта, чемпионок мира и Европы Яны Сочуговой и Валерии Урюпиной.