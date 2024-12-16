Гимнастки из Лобни победили на областном турнире

Девушки привезли домой несколько наград с соревнований по художественной гимнастике. Турнир «Зимняя сказка» прошел в Подмосковье.
Победителем среди кандидатов в мастера спорта стала Варвара Маринина, а лучшей по программе мастеров спорта признана Вероника Толмосова. Обе спортсменки тренируются под руководством Анны Чирковой и Яны Молоствовой.
В Лобне активно развивают спорт: здесь работают 18 спортивных секций, и участники регулярно добиваются высоких результатов на турнирах. Для записи в секции и получения дополнительной информации можно обратиться в Центр физической культуры и спорта города по телефону 8 495 575 63 30.