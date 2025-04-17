Гимнастки из Лобни победили на международных соревнованиях

Турнир по эстетической гимнастике Astana Alan Cup прошел в Казахстане. Лобненские спортсменки показали высокий уровень мастерства и блестящие результаты.

В турнире участвовали гимнастки из России, Казахстана, Армении, Киргизии и Малайзии. Нашу страну представляли команды Центра эстетической гимнастики из Лобни под руководством заслуженных мастеров спорта, чемпионок мира и Европы Яны Сочуговой и Валерии Урюпиной.

По итогам соревнований команда «Алекса» завоевала золотую медаль в возрастной категории 8-10 лет, а команда «Магия» стала серебряным призером в категории 11-12 лет.

«Мы гордимся нашими спортсменками, которые достойно представляют страну и город на международном уровне», — отметили в комитете по физической культуре и спорту администрации Лобни.

Эстетическая гимнастика — молодой, но активно развивающийся в России вид спорта. В нем органично сочетаются художественная гимнастика, танец и акробатика.