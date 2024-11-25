Гимнастки из Красногорска стали призерами на всероссийских соревнованиях

В Казани завершились всероссийские соревнования и турнир «Элегия» по эстетической гимнастике. Спортсменки из команды «Анлер» продемонстрировали высокий уровень подготовки и добились значительных успехов.

Команда «Анлер» в возрастной категории 10–12 лет заняла третье место во всероссийских соревнованиях, завоевав бронзовые медали. Гимнастки успешно выполнили нормативы второго спортивного разряда, что стало важным достижением для юных спортсменок.

В возрастной категории 12–14 лет команда «Анлер» также блеснула на турнире «Элегия». Гимнастки стали первыми в подгруппе А. Юниорки этой же команды завоевали серебро, заняв второе место в своей подгруппе.

Эстетическая гимнастика — это не только спорт, но и искусство, где каждая команда выполняет синхронные упражнения под музыку, демонстрируя гибкость, координацию, чувство ритма и артистизм.

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