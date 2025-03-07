Гимнастки из Красногорска стали бронзовыми призерами Кубка Москвы

В спортивном комплексе «Жаворонки» прошли соревнования по эстетической гимнастике. В категории «женщины» команда «Анлер» из Красногорска завоевала бронзовые медали и успешно прошла отбор на предстоящий Кубок России.

Целью турнира стало определить сильнейших спортсменов для формирования сборных команд Москвы и их подготовки к участию в Кубке России. Соревнования состоятся 20–21 марта в главном гимнастическом центре страны — «Дворце гимнастики Ирины Винер».

Кроме того, параллельно с основными соревнованиями прошла контрольная тренировка для юных спортсменок различных возрастных категорий. В категории «девушки 12-14 лет» красногорские гимнастки в составе сборной Москвы примут участие во всероссийских соревнованиях «Надежды России», а также в турнире «Примавера», которые пройдут в рамках Кубка России.