Гимнастки из Истры завоевали шесть медалей на межрегиональном турнире

Воспитанницы спортивного клуба «Пайдейя» из Истры показали хороший результат на межрегиональных соревнованиях по художественной гимнастике в Хакасии, завоевав шесть медалей разного достоинства в напряженной борьбе с 350 участницами из десяти регионов России.

На престижных соревнованиях, собравших сильнейших гимнасток из Республики Алтай, Бурятии, Тывы, Хакасии, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Московской областей, истринские спортсменки продемонстрировали высокий уровень подготовки. Золотые награды турнира завоевали Кира Буланова, выступавшая по программе кандидата в мастера спорта. И Дарья Степанова, которая одержала победу по программе 2-го спортивного разряда.