Гимнастки из Истры завоевали шесть медалей на межрегиональном турнире
Воспитанницы спортивного клуба «Пайдейя» из Истры показали хороший результат на межрегиональных соревнованиях по художественной гимнастике в Хакасии, завоевав шесть медалей разного достоинства в напряженной борьбе с 350 участницами из десяти регионов России.
На престижных соревнованиях, собравших сильнейших гимнасток из Республики Алтай, Бурятии, Тывы, Хакасии, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Московской областей, истринские спортсменки продемонстрировали высокий уровень подготовки. Золотые награды турнира завоевали Кира Буланова, выступавшая по программе кандидата в мастера спорта. И Дарья Степанова, которая одержала победу по программе 2-го спортивного разряда.
Серебряными призерами стали Валерия Гольнева в программе КМС и Майя Мелина — в программе 3-го спортивного разряда. Бронзовые медали завоевали Варвара Ефимова и Алиса Атоян. Также высокий результат показала Анна Черкасова, занявшая четвертое место в своей категории по программе КМС.