Гимнастки из Истры завоевали 10 медалей на турнире в Красногорске
11 апреля воспитанницы «Арена-Истра» из муниципального округа Истра успешно выступили на открытом турнире по художественной гимнастике «В гостях у сказки» в соседнем Красногорске. В соревнованиях участвовали воспитанники спортивных клубов и школ из Москвы, Подмосковья и других регионов России.
Целый ряд наград завоевали юные спортсменки клуба спортивного комплекса «Арена-Истра». По итогам соревнований Есения Избрисова заняла первое место, Ева Агабабян — второе. В групповом упражнении команда 2013–2014 года рождения в составе Елизаветы Потемкиной, Варвары Ефимовой, Марии Соковой и Софьей Беляевой завоевала серебряную медаль.
Александра Кулябина, Вероника Захарова, Кристина Тимонина, София Васильева, Алиса Горохова, Арина Болабонова и Вероника Гоман выиграли на турнире бронзовые медали, каждая в своей возрастной категории.