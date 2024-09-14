Гимнастки из Химок завоевали 7 золотых медалей на областных соревнованиях

Воспитанницы спортивной школы «Химки» блестяще представили городской округ на областных соревнованиях по художественной гимнастике «Художница-осень». Спортсменки завоевали семь золотых и шесть бронзовых медалей как в личных, так и в командных программах.

В командных выступлениях первое место заняла команда участниц 2010–2011 годов рождения в составе Полины Галкиной, Нелли Гадениной, Ульяны Тетерник, Варвары Фатькиной, Веры Ханиной и Виктории Максименко. Бронзовые медали достались команде девушек 2009 года рождения: Елизавете Григорьевой, Полине Логутовой, Виктории Зубениной, Дарье Ильяшенко, Ксении Шулешовой и Марии Меркиной. Личное золото выиграла Ева Мидейкина.

Всего в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменок из нескольких городов Подмосковья. От спортивной школы «Химки» в индивидуальных и командных программах участвовали 25 гимнасток под руководством тренеров Екатерины Арзуманян и Натальи Белоусовой.

Напомним, что ранее воспитанницы спортшколы «Химки» также заняли призовые места на турнире по художественной гимнастике, одержав победу в возрастной группе 2010–2011 годов рождения по программе кандидатов в мастера спорта. Среди индивидуальных наград гимнасток — золото и две серебряные медали, а также два комплекта серебряных медалей в командных выступлениях.

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