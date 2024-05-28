Гимнастки из Химок выиграли 12 наград на областных соревнованиях

Турнир по художественной гимнастике «Надежда» прошел в городском округе. Ученицы спортивной школы «Химки» заслужили 12 наград в индивидуальных и групповых состязаниях.

Ева Мидейкина взяла золото в индивидуальной программе, серебро получила Элеонора Порохова. Второе место химчанки заняли в командных состязаниях в группе кандидатов в мастера спорта и в первом спортивном разряде. Призерами стали Елизавета Шишина, Валерия Старцева, Александра Сергеева, Арина Колесниченко, Варвара Ракунова, Софья Шилова, Диана Мисакян, Анастасия Татарина, Василиса Таратынова и Ирина Хайретдинова. Спортсменки выступили под руководством тренеров Екатерины Арзуманян, Натальи Белоусовой и Светланы Самсоновой.

«Искренне поздравляю девчонок с заслуженными наградами. Можно только представить сколько сил они вкладывают в тренировки и в себя, чтобы достойно представить свои навыки и умения на соревнованиях», — отметил лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Напомним, что ранее ученицы спортивной школы «Химки» выступали на областном турнире по художественном гимнастике. Спортсменки выиграли одну золотую и две серебряные медали в групповых соревнованиях, а также получили золото и бронзу за индивидуальные выступления.

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