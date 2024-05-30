Гимнастки из Химок стали призерами турнира во Фрязине

Ученицы спортивной школы «Химки» выступили на турнире по художественной гимнастике «Весна красна» во Фрязине. Девушки взяли золото и серебро в командных и личных выступлениях.

Спортсменки из Химок заняли 1-е место в группе юниоров 2010–2011 годов рождения по программе кандидатов в мастера спорта. Моника Варосян стала победительницей индивидуальных состязаний. Призерами стали Кристина Молофеева и Диана Мальянц. Также химчанки получили две серебряные медали в группах мастеров спорта и 1-го спортивного разряда.

«Представительницы художественной гимнастики из Химок завоевывают призовые места и побеждают на соревнованиях благодаря упорству, таланту и поддержке тренеров. Наши спортсменки регулярно тренируются и участвуют в различных турнирах, где демонстрируют свои навыки и мастерство. Традиционно в Химках спорту уделяется большое внимание. Не зря наш город называют спортивной столицей Подмосковья», — поделился заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Напомним, что ученицы спортивной школы «Химки» ранее получили 12 наград на турнире по художественной гимнастике «Надежда». Личные состязания принесли девушкам золотую и серебряную медали, а в групповом первенстве призовые места заняли 10 спортсменок.

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