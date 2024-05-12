Гимнастки из Химок стали призерами областных соревнований | 360°

Подмосковье 12 мая 2024, 10:07 Гимнастки из Химок стали призерами областных соревнований Медиасток.рф

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Гимнастки из спортивной школы «Химки» успешно выступили на региональных состязаниях по художественной гимнастике «Шаг к Олимпу» в Московской области. Спортсменки завоевали семь серебряных и свыше десяти бронзовых медалей в различных категориях.

Команда, насчитывающая 50 участниц и возглавляемая тремя тренерами, показала выдающиеся результаты как в индивидуальных, так и в групповых выступлениях. Ева Колганова выиграла серебро в индивидуальном зачете среди кандидатов в мастера спорта, а команда девочек 2014–2015 годов рождения, в составе Миланы Высокановой, Арины Галиуллиной, Милы Герасименко, Полины Романовой, Софьи Морозовой и Арины Щелчковой, заняла второе место в командном зачете.

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Муниципальный депутат из Химок Глеб Демченко отметил высокий уровень подготовки спортсменок и вклад тренерского состава в их успехи на соревнованиях. Он поблагодарил тренеров за их профессионализм и пожелал спортсменкам новых достижений.

Напомним, на соревнованиях «Весенние колибри» гимнастки из Химок также продемонстрировали отличные результаты, завоевав две серебряные и одну бронзовую медали как в индивидуальных, так и в групповых программах, что подтверждает стабильно высокие достижения спортсменок на областном уровне.

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