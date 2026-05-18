Гимнастки из Дмитровского округа показали отличные результаты на региональном соревновании

В парке «Экстрим» прошел турнир по художественной гимнастике «Золушка». В этом году мероприятие получило статус регионального, собрав рекордное число участниц — более пятисот гимнасток из девятнадцати городов Подмосковья.

За Дмитровский округ выступали спортсменки из школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» и спортивно-оздоровительного комплекса «Яхрома». Участницы состязались в индивидуальных и групповых упражнениях.

По словам главного судьи Людмилы Поповой, дмитровская школа художественной гимнастики подтвердила свое высокое положение в Московской области.

Среди местных гимнасток победителями стали: Полина Сухотина, Майя Климова, Арина Борисова, Кира Егорова, Анна Бескровная и Елизавета Белянкина. Серебряные медали завоевали Мария Дудушкина, Стефания Шумилова, Василиса Комарова, Арина Казарина, Ева Фербер и Елизавета Кузьмина. Бронзовыми призерами стали Варвара Евстифеева и Анна Гладких.

В групповых турнирах победу одержали юные спортсменки из команды «Лазурь» и команда кандидатов в мастера спорта.