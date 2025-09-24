Гимнастки из Чехова выиграли 3 медали на турнире «Олимпийские звездочки»

Воспитанницы спортивной школы «Витязь» ярко проявили себя на престижном турнире по художественной гимнастике. Команда из Чехова успешно выступила в нескольких дисциплинах, завоевав две серебряные и одну бронзовую медали.

Соревнования проходили с 16 по 20 сентября во Дворце спорта «Борисоглебский» в Московской области.

Серебряную награду в упражнениях «тройки» (первый разряд) завоевали Александра Рощупкина, Алиса Елецкая и Елизавета Евдокимова. Второе место также занял дуэт Киры Рудаковой и Эвелины Борш в дисциплине «двойки» (программа «кандидат в мастера спорта»). Бронзовая награда соревнований тоже досталась чеховским гимнасткам — Ксении Климанцевой и Анне Бурмистровой.

Кроме того, в групповых упражнениях по программе «кандидат в мастера спорта» команда в составе шести спортсменок показала высокий результат, заняв пятое место. А в индивидуальной программе специальным призом от организации «Олимп» была отмечена Мелания Грац.

Подготовили гимнасток тренеры Ольга Куликова и Юлия Клементьева.