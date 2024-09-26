Гимнастки из Чехова выиграли 5 медалей на областных соревнованиях

Воспитанницы спортивной школы «Витязь» приняли участие в первенстве по художественной гимнастике «Вдохновение». Традиционные осенние соревнования проходили в соседнем округе Ступино.

Гимнастки из Чехова под руководством тренеров Ольги Куликовой и Юлии Клементьевой показали высокие результаты. По программе первого спортивного разряда в групповых упражнениях победителем турнира стала команда «№ 13». В ее составе выступали Алиса Елецкая, Александра Рощупкина, Мария Гарочкина, Елизавета Евдокимова и Кира Манжула.

В индивидуальной программе серебряными призерами в своих категориях стали Милена Ирицян и Мария Антонова, Ольга Кириленко заняла третье место.

Выступавшая в групповых упражнениях в составе сборной Московской области Мария Антонова завоевала бронзу.

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