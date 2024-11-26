Гимнастки из Балашихи стали призерами всероссийских соревнований

Гимнастки Спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» заняли призовые места на всероссийских соревнованиях в Астрахани. Состязания объединили юных спортсменок в возрасте от шести до 11 лет и проходили в дисциплине многоборье.

В индивидуальной программе отличилась Ульяна Куликова, которая заняла второе место в своей возрастной категории, в то время как Полина Алпаткина завоевала бронзовую медаль, поднявшись на третью ступень пьедестала почета. Аделина Асланян также показала хорошие результаты, финишировав на пятом месте.

Кроме того, команда Спортивной школы олимпийского резерва «Метеор», выступавшая с программой групповых упражнений по третьему спортивному разряду, заняла четвертое призовое место. В состав команды вошли Арина Жирук, Екатерина Шестопалова, Ангелина Кузнецова, Вероника Логунова, Мария Зазеленская и Луиза Бакланова.

Готовили юных спортсменок к состязаниям тренеры-преподаватели Елена Пироженко и Татьяна Горбенова.

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