Гимнастки из Балашихи стали призерами региональных соревнований

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи привезли сразу несколько медалей с соревнований по художественной гимнастике «Грация» и «Весенняя грация». В качестве главного судьи выступила заслуженный тренер России и судья международной категории Надежда Шаталина.

В индивидуальных соревнованиях победителями стали Крашенинникова Виктория, занявшая первое место в программе мастеров спорта, и Цветкова Алиса, которая также заняла первое место, но в категории первого взрослого разряда. Мягких Алиса завоевала второе место в соревнованиях среди гимнасток третьего разряда, а Зазеленская Мария финишировала на пятом месте в той же категории.

В групповых выступлениях команда «Метеора» также показала отличные результаты. Дуэт Габдрахманова Алия и Степанова Анастасия занял первое место в программе мастера спорта, в то время как Еренчина Арина и Логвинова Вера стали бронзовыми призерами, заняв третье место. Трио в составе Зазеленской Дарьи, Кулагиной Кристины и Болехан Виктории также заняло первое место в категории КМС, а команда, состоящая из Жирук Арины, Зазеленской Марии, Шестопаловой Екатерины, Логуновой Вероники, Баклановой Луизы и Улановой Александры, завоевала третье место в групповых упражнениях среди гимнасток третьего разряда.