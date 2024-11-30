Гимнастки из Балашихи стали призерами областных соревнований

Гимнастки спортивной школы «Метеор» приняли участие в областных соревнованиях, посвященных памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. В индивидуальных выступлениях Алина Овчинникова стала чемпионкой среди участниц, соревновавшихся по программе первого спортивного разряда.

Также, 24 ноября, состоялись соревнования в групповых упражнениях. Команда «Метеор», в состав которой вошли Анна Безрукова, Анастасия Кожикина, Кира Машкина, Екатерина Смирнова и Ульяна Фролова заняла почетное третье место среди 38 команд Московской области.

Этот день совпал с празднованием Дня матери в России, и гимнастки не только завоевали бронзовые медали, но и выполнили норматив «кандидата в мастера спорта», сделав прекрасный подарок своим мамам и наставникам. Подготовкой команды руководила Светлана Пронина.

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