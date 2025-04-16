Гимнастки из Балашихи стали призерами областных соревнований

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» вновь продемонстрировали свое мастерство, грацию и красоту на турнире по художественной гимнастике «Весенние колибри». В групповых упражнениях, где важны слаженность и гармония, команда Балашихи завоевала серебряную медаль в программе кандидатов в мастера спорта.

В состав команды вошли Ульяна Фролова, Кира Машкина, Анастасия Кожикина, Анна Безрукова и Виктория Жуйкова. В программе мастеров спорта в дуэтах бронзовые награды были завоеваны дуэтом «Катапульта», в который входят Арина Еренчина и Вера Логинова. В индивидуальных выступлениях в программе мастеров спорта золото досталось Алие Габдрахмановой. Также балашихинские гимнастки показали отличные результаты в программах кандидатов в мастера спорта, первого и третьего спортивных разрядов, а также первого юношеского разряда. Подготовили этих талантливых спортсменок опытные тренеры Елена Анатольевна Варфоломеева, Светлана Станиславовна Пронина и Татьяна Александровна Горбунова.

На протяжении нескольких лет СШ «Метеор» стабильно входит в пятерку лучших спортивных школ Московской области. Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха ставит перед школой задачу развивать достигнутые успехи. Кроме того, спортивная школа активно участвует в нескольких партийных и губернаторских проектах, таких как «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион» и «Поддержка членов семей СВО».