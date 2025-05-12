Гимнастки из Балашихи приняли участие во всероссийских соревнованиях

В Московской области прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Жемчужины спорта России», организованные Физкультурно-спортивным обществом «Россия». Турнир собрал лучших гимнасток страны, среди которых ярко выступили представительницы спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи.

Алия Габдрахманова заняла четвертое место в индивидуальном многоборье по программе мастеров спорта, а Вера Соковнина успешно выступила по программе первого взрослого разряда, пробившись в финал и уступив лишь немного призерам своей категории.

Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» основана в 2004 году. Здесь есть секции по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини — футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам. Школа входит в ТОП-5 лучших спортивных учреждений Московской области.

Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи ставит перед школой задачу укреплять лидирующие позиции, и успехи гимнасток на «Жемчужинах спорта России» — очередной шаг к этой цели.