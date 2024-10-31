Гимнастки из Балашихи победили на турнире в Звенигороде

Балашихинские спортсмены блестяще выступили на соревнованиях по художественной гимнастике «Звенигородская звезда», продемонстрировав высокий уровень мастерства и завоевав множество наград. В индивидуальной программе гимнастки из Балашихи завоевали целую россыпь медалей.

Первое место заняли Мария Корсун, Александра Михайленко, Екатерина Шестопалова, Мария Зазеленская, Мария Номоконова и Нелли Везирханова. На втором месте оказались Виктория Крашенинникова, Виктория Болехан, Кира Ребрикова, Яна Филюшкина и Алиса Мягких. Бронзовые медали завоевали Милана Прокопенкова, Дарья Зазеленская и Варвара Антонова.

Команда спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» в составе Луизы Баклановой, Арины Жирук, Марии Зазеленской, Ангелины Кузнецовой, Вероники Логуновой и Екатерины Шестопаловой заняла первое место в групповом упражнении, показав слаженность и высокий уровень подготовки.

Соревнования «Звенигородская звезда» проводятся с целью популяризации художественной гимнастики, повышения спортивного мастерства, укрепления спортивных связей и обмена опытом работы. Участие в таких мероприятиях позволяет гимнасткам выполнять спортивные разряды и продолжать развиваться в своем виде спорта.

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