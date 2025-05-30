Гимнастка из Жуковского завоевала «серебро» на соревнованиях

Воспитанница спортшколы «Метеор» Анастасия Калинина выступила на открытом турнире по художественной гимнастике Vfc Victory cup «ПОБЕДА», который прошел в Санкт-Петербурге.

По словам организаторов турнира, в соревнованиях, собравших сильнейших спортсменок из разных регионов, Анастасия продемонстрировала высокий уровень мастерства и по итогам выполнения программы кандидата в мастера спорта заняла второе место, получив серебряную медаль.

«Поздравляем Анастасию и ее тренера Елену Илюхину с таким значимым достижением. Желаем им дальнейших успехов и новых ярких побед на спортивных аренах», — отметили в Центре спорта города Жуковский.

Спортивная школа «Метеор», в которой занимается гимнастка, входит в систему Министерства физической культуры и спорта Московской области, которое поддерживает развитие спорта.