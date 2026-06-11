Гимнастка из Серпухова победила на турнире в Узбекистане

Ученица 4 класса МБОУ СОШ № 19 имени Романа Катасонова Мария Петрова заняла первое место и получила титул «Мисс турнира» на международных соревнованиях по художественной гимнастике в Узбекистане. Состязания прошли 7 июня и собрали участниц из семи стран.

Юная спортсменка представила Россию в соревнованиях по художественной гимнастике среди девочек 2015 года рождения. Турнир отличался высоким уровнем конкуренции и разнообразием программ, представленных участницами из разных стран. Выступление Марии оценили как одно из самых уверенных и чистых.

Она точно выполнила элементы программы и показала выразительную хореографию. Судьи отметили ее технику и артистичность, а также высокий уровень подготовки. По итогам выступления она получила максимальное количество баллов и заняла первое место в своей категории, а также была отмечена званием «Мисс турнира».

Мария Петрова учится в 4 классе МБОУ СОШ № 19 имени Романа Катасонова и занимается художественной гимнастикой на регулярной основе. Победа на международной арене стала для нее значимым достижением и подтверждением спортивного прогресса.

«Я очень рада этой победе и благодарна своим тренерам за поддержку и подготовку», — сказала Мария Петрова.

Родные и тренеры поздравили спортсменку с успешным выступлением и отметили ее целеустремленность. Ей пожелали новых побед и дальнейшего развития в спорте.