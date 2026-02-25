Гимнастка из Щелкова выступила на первенстве ЦФО

В Туле завершилось одно из самых престижных региональных соревнований года — Первенство Центрального федерального округа по художественной гимнастике. Турнир собрал на ковре более 800 спортсменок из 17 субъектов России.

Подмосковная спортсменка Кира Коптева, представляющая щелковскую Спортивную школу олимпийского резерва, выступала в личном многоборье. Ей противостояли более ста сильнейших гимнасток в категории «Кандидат в мастера спорта».

Каждый выход на ковер требовал не только техники и гибкости, но и выдержки. Кира представила артистичную программу, которая позволила ей подняться на вторую ступень пьедестала почета. Личный успех Киры стал важным вкладом в общую победу: благодаря ее высоким баллам женская сборная Московской области смогла обойти конкуренток и завоевать первое место в общекомандном зачете.

«За этим триумфом стоят месяцы изнурительных тренировок и тесная работа с наставником — тренером Екатериной Байбородиной, чья поддержка и вера в воспитанницу помогли достичь такого результата. Серебряная медаль первенства округа — это не просто награда, а официальный пропуск на Всероссийские соревнования», — сообщили организаторы.

Теперь Кире предстоит защищать честь не только округа и области, но и бороться за звание одной из сильнейших гимнасток России. Впереди — подготовка к главному старту сезона, где сойдутся лучшие из лучших со всей страны.