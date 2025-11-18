Гимнастка из Одинцова стала победительницей международного турнира

В составе сборной команды в престижном международном турнире календаря FIG «New Look Cup» в Тбилиси приняли участие воспитанницы Федерации художественной гимнастики Одинцовского городского округа. За награды также соревновались спортсменки из стран Европы и Азии.

Команду из Одинцовского округа представляли София-Августа Ярош, Александра Музанова, Александра Алексеева, Анна Топчу, Ева Королева. Гимнастка София-Август Ярош завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем и мячом.

Соревнования проходили с 14 по 16 ноября под эгидой Международной федерации гимнастики.

Федерация художественной гимнастики из Одинцова зарегистрирована в текущем году. Главным тренером назначена Оксана Бекинеева — тренер высшей категории, мастер спорта СССР по художественной гимнастике.