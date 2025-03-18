Гимнастка из Дмитрова примет участие в международном турнире в Дубае

Соревнования «Золотая Лента Solo» проходили с 15 по 16 марта в Дмитрове. Участницы турнира боролись за путевки на UAE Gymnastika Solo Cup Junior, который пройдет в Дубае с 15 по 17 мая.

Более 220 спортсменок из 11 городов Московской, Кировской и Челябинской областей возрасте от пяти до 16 лет смогли продемонстрировать свои способности на гимнастическом ковре. Эти два дня стали настоящим праздником для всех любителей художественной гимнастики.

Главным судьей соревнований была Заслуженный тренер России Вера Милонова. Ей помогали судьи всероссийской и первой категории из городов-участников.

По итогам турнира одну из трех путевок в Дубай завоевала двенадцатилетняя Мария Карасева из Дмитрова, которая получила уникальный шанс выйти на международную арену и продемонстрировать свой талант на самом высоком уровне. Генеральный спонсор турнира оплачивает поездки для победителей, предоставляя им возможность испытать свои силы и обменяться опытом с лучшими спортсменами мира.

«Мы гордимся, что Дмитров стал площадкой для таких ярких и значимых соревнований. Победа дмитровской гимнастки — это результат ее труда и

таланта, поддержки тренеров и, конечно, вдохновения, которое она черпает от своих наставников и семьи», — отметил глава округа Иван Курданин. Он пожелал Марии Карасевой новых побед и уверенности в своих силах.