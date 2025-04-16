Гимнастка из Богородского округа стала кандидатом в мастера спорта России

Ученица седьмого класса из центра образования «Богородский» Ксения Макаренкова получила почетный значок «Кандидат в мастера спорта» по художественной гимнастике. Церемония награждения прошла в городе Электросталь.

Юная спортсменка начала заниматься художественной гимнастикой в четыре года в спортивном клубе «Созвездие». На протяжении 10 лет она регулярно тренировалась и получала награды на различных соревнованиях. Ее тренер Ирина Родкина не раз отмечала заслуги воспитанницы.

Недавно Ксения получила и другую награду. Она завоевала призовое место на форуме «Мы из будущего». В своей работе она рассказала о своем отце — летчике-испытателе и герое России.

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