Гимнаст из Наро-Фоминска стал призером всероссийского фестиваля

Воспитанник спортивной школы «Трудовые резервы» Григорий Никоноров получил золотую медаль на мероприятии «ВТБ Лига Гимнастики 2026» в Сочи. Спортсмен блестяще выполнил программу первого юношеского разряда.

Соревнования завершились 3 июня. Григорий показал исключительную технику, гибкость и координацию. Судьи отметили чистоту исполнения сложных элементов и стабильность во всех дисциплинах многоборья. Благодаря выверенной стратегии и уверенному выступлению юный гимнаст не оставил соперникам шансов.

Победа стала закономерным итогом упорных тренировок и целеустремленности. Особую благодарность выражают наставнику Григория — тренеру Константину Блошенко. Именно его профессиональный подход, опыт и поддержка помогли спортсмену раскрыть потенциал и добиться высокого результата на всероссийской арене.