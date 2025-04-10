Гильдию управляющих компаний создали в Серпухове

Круглый стол на тему управления многоквартирными домами прошел в Серпухове. Участники встречи отметили, что при Торгово-промышленной палате была создана «Гильдия компаний жилищно-коммунальной сферы».

Круглый стол провели на тему тарифообразования в сфере управления многоквартирными домами. В нем приняли участие восемь коммунальных организаций. Недавно они стали участниками гильдии — первого в Подмосковье объединения управляющих компаний. Цель организации — выстроить единую систему взаимодействия с населением.

«В подобных встречах участвуют региональные управляющие компании, обсуждая насущные проблемы своей сферы. Это крайне важно, учитывая сложность данного бизнеса. С одной стороны, их деятельность жестко регламентируется законодательством и контролируется администрацией. С другой — они нередко сталкиваются с недовольством жильцов. Несмотря на все сложности, этот бизнес необходим. Поэтому поиск компромиссов через подобные дискуссии крайне важен», — поделился Анатолий Якушев, президент Серпуховской торгово-промышленной палаты.