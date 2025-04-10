Гильдию управляющих компаний создали в Серпухове
Круглый стол на тему управления многоквартирными домами прошел в Серпухове. Участники встречи отметили, что при Торгово-промышленной палате была создана «Гильдия компаний жилищно-коммунальной сферы».
Круглый стол провели на тему тарифообразования в сфере управления многоквартирными домами. В нем приняли участие восемь коммунальных организаций. Недавно они стали участниками гильдии — первого в Подмосковье объединения управляющих компаний. Цель организации — выстроить единую систему взаимодействия с населением.
«В подобных встречах участвуют региональные управляющие компании, обсуждая насущные проблемы своей сферы. Это крайне важно, учитывая сложность данного бизнеса. С одной стороны, их деятельность жестко регламентируется законодательством и контролируется администрацией. С другой — они нередко сталкиваются с недовольством жильцов. Несмотря на все сложности, этот бизнес необходим. Поэтому поиск компромиссов через подобные дискуссии крайне важен», — поделился Анатолий Якушев, президент Серпуховской торгово-промышленной палаты.
Такие круглые столы помогают выработать общую позицию, донести ее до чиновников и добиться того, чтобы к ней прислушались. Эффективность подобных собраний доказана: в муниципалитете удалось скорректировать тарифы на электроэнергию и снизить плату за подключение к сетям. Управляющие компании вправе отправить резолюцию по итогам обсуждения в администрацию, профильное министерство, вышестоящую Торгово-промышленную палату и другие инстанции.
На собрании выступил член Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ и руководитель саморегулируемой организации, объединяющей управляющие компании, Дмитрий Жуков. Он сообщил о том, что цель этой инстанции — разработать единую стратегию взаимодействия управляющих компаний с государственными органами. Дмитрий Жуков ответил на вопросы и поделился своим опытом.