Гигантскую тыкву из Можайского округа передали в Подмосковный сафари-парк

С наступлением холодов в Подмосковном Сафари-парке, расположенном в деревне Клемятино, началась активная подготовка к зимнему сезону. Его знаменитые обитатели — тигр Амур, львица Афина, ягуары Афродита и Багир, леопард Леопольд и пума Мира полностью готовы к морозам.

Специально для них разработан особый зимний рацион. Питание животных становится более калорийным, увеличиваются порции мясных продуктов, а в пищу добавляются все необходимые витамины и минеральные комплексы. Это помогает хищникам поддерживать здоровье и зарядиться энергией в холодное время года.

А на этой неделе меню питомцев стало еще полезнее и разнообразнее. Известная в Можайске жительница Наталья Смирнова, прославившаяся благодаря своему хобби по выращиванию гигантских овощей, привезла в парк часть своей отборной тыквы. Теперь рацион местных обитателей пополнится натуральными витаминами, что особенно важно для их иммунитета. В сафари-парке царит своя особая атмосфера. Дружная компания сложилась на большой огороженной территории, где вместе проживают тигр Амур, львица Афина и ягуары Афродита и Багир.

Они прекрасно ладят между собой, вместе играют и отдыхают. А вот пума Мира и леопард Леопольд, как и прежде, предпочитают жить отдельно друг от друга и гуляют по очереди.