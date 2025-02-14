Гигантскую сосну в Серпухове признали памятником живой природы

Сосну из особо охраняемой природной территории «Городской бор» в Серпухове признали памятником живой природы. Ее внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.
«При рассмотрении заявки специалисты выезжали на место произрастания сосны-гиганта и проводили ее полную диагностику, уточнив высоту, диаметр, обхват ствола, точный возраст дерева и видовую принадлежность», — отметил заместитель директора филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» Сергей Агеев.
Учреждение после денрохронологической экспертизы получило официальный документ с подписью председателя сертификационной комиссии всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы».
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