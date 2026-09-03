Гигантское пирожное «Картошка» приготовили ко Дню города в Дмитрове

Автором уникального десерта стал местный предприниматель, кондитер мирового уровня Евгений Шемелов. Вместе с коллегами он почти неделю трудился над изготовлением пирожного. На приготовление ушло 2 тысячи яиц, а бисквит пекли в течение пяти дней. Одной из самых сложных задач оказалось размещение гигантского десерта в морозильной камере.

Достижение официально зарегистрировано экспертом Международного реестра «Достояние Нации» Валентином Лобачевым. Сертификат рекорда Евгению Шемелову вручил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.