Гигантское пирожное «Картошка» приготовили ко Дню города в Дмитрове
Новый гастрономический рекорд России установили в рамках празднования Дня города в Дмитрове. Кондитеры приготовили пирожное «Картошка» весом 268 килограммов 400 граммов.
Автором уникального десерта стал местный предприниматель, кондитер мирового уровня Евгений Шемелов. Вместе с коллегами он почти неделю трудился над изготовлением пирожного. На приготовление ушло 2 тысячи яиц, а бисквит пекли в течение пяти дней. Одной из самых сложных задач оказалось размещение гигантского десерта в морозильной камере.
Достижение официально зарегистрировано экспертом Международного реестра «Достояние Нации» Валентином Лобачевым. Сертификат рекорда Евгению Шемелову вручил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.
На Советскую площадь рекордное пирожное торжественно внесли 10 человек на специальном подносе. Попробовать кусочек «Супер Картошки» смогли все гости праздника. Сотни порций разлетелись за считанные минуты.
Рекорд России стал подарком для жителей на день рождения города. Дмитрову исполнилось 872 года.