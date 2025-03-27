Гидротехнические сооружения в Коломне и Озерах прошли весеннюю проверку

Паводковую ситуацию в Коломне обсудили на еженедельном совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Специалисты регулярно мониторят уровень воды на плотинах, дамбах, водосбросных и водопропускных объектах.
Паводковый период начался в Подмосковье 18 марта. Специалисты в Коломне ежедневно мониторят более 70 гидротехнических сооружений.
«В городском округе Коломна находятся 72 гидротехнических сооружения низкого класса опасности. Они закреплены за МКУ „Центр ЧС“ для проведения постоянного мониторинга состояния сооружений и поддержания их в исправном состоянии», — отметил заместитель главы округа Максим Коновалов.
Сотрудники Центра расчистили водопропускные конструкции от скопившегося мусора и лишней растительности, а также проверили водоотводящие каналы. В результате гидротехнические сооружения в Коломне и Озерах к прохождению паводка готовы.
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