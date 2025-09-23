Гидропосев газона начали в сквере Карла Маркса в Ногинске

Подрядная организация обновляет покрытия пешеходных дорожек, устанавливает малые архитектурные формы, новые газоны и цветники. Также планируется установка новых скамеек, урн, перголы с качелями, входной группы, опор наружного освещения.

Рабочие в сквере Карла Маркса приступили к гидропосеву газона. Данный метод используется на территории Московской области уже не первый год и успешно себя зарекомендовал.

Смесь, состоящая из нескольких компонентов, — сюда входят семена, краситель, удобрение, гидрогель и мульча — распыляется по поверхности. Семена выбираются от лучших отечественных производителей. Краситель служит маркером для обозначения уже обработанных участков. Он состоит из натуральных компонентов и исчезает через пару дней. Мульча служит своего рода одеялом, чтобы птицы не склевали посеянные семена. Гидрогель призван удержать необходимую влагу. А удобрения подкармливают семена.

Данный метод позволяет ускорить процесс — семена всходят быстрее по сравнению с обычным посевным газоном и не требует обильного полива.

Напомним, что к работам приступили в начале августа. Завершить их планируется до конца 2025 года.

Сейчас идет первый этап — это благоустройство сквера Карла Маркса. Второй этап — благоустройство Площади Победы — начнется в следующем году. Эти два этапа — части единого процесса по преображению центра города.