Гидравлические испытания тепловых сетей провели в Одинцовском округе

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Специалисты аварийно-восстановительных служб провели гидравлические испытания тепловых сетей в Одинцовском округе. Такие тесты прошли еще в восьми муниципалитетах Подмосковья.

Всего протестировали в ходе проверок повышенным давлением 25 участков теплопроводов. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский сообщил, что все выявленные дефекты будут устранены. После этого на проблемных участках проведут повторные испытания.

«Подготовка к зиме — это неотъемлемая часть нашей работы, которая позволяет обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение для всех жителей региона. Результаты гидроиспытаний подтверждают готовность большинства тепловых сетей к зимнему сезону», — отметил Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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