Гидравлические испытания тепловых сетей провели в 11 округах Подмосковья

Фото: Министерство ЖКХ МО

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы провели гидравлические испытания тепловых сетей. Всего проверили 38 участков теплопроводов в 11 городских округах: Домодедове, Коломне, Луховицах, Богородском, Ленинском, Воскресенске, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Клину, Королеве и Павловском Посаде.

Как пояснили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, 27 участков тепловых сетей к осенне-зимнему периоду готовы — они выдержали гидравлические испытания.

Специалисты также обнаружили и утечки, после ремонта на этих участках испытания проведут повторно.

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