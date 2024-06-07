Гидравлические испытания тепловых сетей провели в 11 округах Подмосковья

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы провели гидравлические испытания тепловых сетей. Всего проверили 38 участков теплопроводов в 11 городских округах: Домодедове, Коломне, Луховицах, Богородском, Ленинском, Воскресенске, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Клину, Королеве и Павловском Посаде.
Как пояснили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, 27 участков тепловых сетей к осенне-зимнему периоду готовы — они выдержали гидравлические испытания.
Специалисты также обнаружили и утечки, после ремонта на этих участках испытания проведут повторно.