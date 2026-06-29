Гидравлические испытания тепловых сетей прошли в Подольске

На тепловых источниках округа идут плановые гидравлические испытания с повышенным давлением. Этот этап подготовки к отопительному сезону позволяет выявить слабые участки трубопроводов.

Результаты показали, что некоторые сети не выдержали нагрузки — специалисты оперативно устранили повреждения и заполнили системы заново. В минувшие выходные по окончании профилактических работ на котельной на улице Гайдара произошла задержка с подачей горячей воды. Причиной стал дополнительный ремонт сетей на поврежденных в ходе испытаний участках. Специалисты выполнили ремонт в срок, но дополнительно потребовалось время на повторное заполнение всей системы.

Остановка теплового источника потребуется, чтобы провести дополнительную опрессовку сетей, проверить уже отремонтированные участки и убедиться в их надежности. После завершения всех работ будет подписан акт готовности источника к зиме.