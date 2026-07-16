Гидравлические испытания тепловых сетей начались в Химках

В Химках стартовал очередной этап гидравлических испытаний. Специалисты проверяют трубы, чтобы не допустить сбоев в отопительный сезон.

Главная задача опрессовок — выявить скрытые дефекты заранее, чтобы зимой тепло поступало в дома без перебоев. Опрессовку проводят по определенной схеме: сначала температуру в трубах опускают до 40 градусов, затем повышают давление в 1,25 раза выше рабочего и выдерживают 10 минут — если показатель стабилен, сеть считается выдержавшей проверку, а при падении давления мастера оперативно находят и устраняют дефект.

«Чтобы провести необходимые работы, горячую воду отключили на 14 дней. Все работы разбиты на 28 этапов и идут строго по графику. Полностью завершим испытания до конца августа», — объяснил начальник участка тепловых пунктов и тепловых сетей Андрей Шишкин.

«ТСК Мосэнерго» обслуживает в Химках почти 500 километров тепловых сетей — магистралей и разводящих линий, к которым подключено свыше 1400 жилых домов. На данный момент специалисты проверили 89 километров магистральных и 105 километров разводящих трубопроводов, а также отремонтировали 812 метров сетей разного диаметра.